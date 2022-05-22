Tekirdağ’da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını öldürüp parçalara ayırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık mahallesindeki bir partmanda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne S.K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilite öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K'yi bıçakladı.