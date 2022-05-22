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Tekirdağ'da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını öldürüp parçalara ayırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Tekirdağ’da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını öldürüp parçalara ayırdı

Son dakika haberine göre: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı. Dehşete düşüren olayın ardından ise cani anne cinayeti komşusuna anlattı.Küçük kızın engelli olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık mahallesindeki bir partmanda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne S.K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilite öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K'yi bıçakladı.

ELLERİ KANLI ŞEKİLDE KOMŞUSUNA GİTTİ

Küçük kız kanlar içinde kalırken, anne elleri kanlar içinde karşı komşusunun kapısını çalarak kızını bıçakladığını söyledi.

VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri vücudu parçalara ayrılmış halde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk ifadesinde cinnet getirdiğini belirten anne S.K. pişman olduğunu söyledi. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Anne ise gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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