Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden büyük başarı! 2 yılda 5 milyon hasta muayene edildi

Yiyit yaptığı açıklamada, "Çam ve Sakura 2 yılını tamamladı, bu 2 yılda muazzam işler yapan bir yapıdan bahsediyoruz. 2 yıl gibi kısa süreye bu devasa kompleks 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı. İlerleyen yıllarında katlanarak büyüyecek sağlığa büyük bir katkı yatıyor. Geleceğin sağlığının inşasının neferleri burada yetişecek" ifadelerini kullandı.

Görsel ve işitsel olarak şizofreni hastalarının duyu ve deneyim dünyasını anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan sergi hastanede vatandaşların ziyaretine açık olacak.