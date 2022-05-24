Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden büyük başarı! 2 yılda 5 milyon hasta muayene edildi
Başkan Erdoğan'ın "hayalim" diyerek anlattığı ve Türkiye'ye kazandırdığı şehir hastanelerinden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi büyük başarıya imza attı. İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 2 yılda 5 milyondan fazla hastanın muayene edildiği açıklandı.
Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hastanemiz 2 yılını tamamladı, bu kısa süreye 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı, en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı" dedi.
Şizofreniye karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen 'Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisi 24 Mayıs Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Binası'nda açıldı.
Törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Klinik ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Oya Güçlü ile sağlık çalışanları ve çeşitli nedenlerle hastaneye gelen vatandaşlar katıldı. Açılışta, şizofreni hastaları ve tanı, tedavi süreçlerinde kullanılan yöntemler ile toplumların konuya yaklaşımlarına dikkat çekildi.
"JAPONYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞLARIN GELİŞEREK İLERLEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"
Sergi açılışında Türk-Japon ilişkileri üzerine konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, "Şu an bulunduğum Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de sembolize ettiği gibi Japon ve Türk şirketleri arasındaki iş birlikleri de pek çok alanda gelişmektedir. Öncelikle önümüzdeki yıl 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olması itibariyle şimdiden tebriklerimi iletmek istiyorum. 2024 yılı Türkiye ve Japonya arasındaki bağların derinleşmesinin yıl dönümü olarak kutlanacak. Bunun için de tebriklerimi sunmak istiyorum. 2024 yılında Japonya ve Türkiye arasındaki bağların daha da gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
2 YILDA 5 MİLYONDAN FAZLA HASTA MUAYNE EDİLDİ
Hastanede açılan sergi ve 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün burada 24 Mayıs Şizofreni Farkındalık Günü'ne binaen güzel bir şey yapıldı. Burada bundan sonra kalıcı olacak bir sergi var, geçmişten günümüze şizofreni yolculuğunu anlatan Görmezden Gelmeyelim Sergisi. Be hem tarihi bir süreç aynı zamanda bu hastaların ne hissettiğini anlatan içinde özel odalar var. İşin içinde bugün Japon misafirlerimiz de vardı, Çam ve Sakura'nın kuruluş formatına da uygundu. Burada Japon ve Türk ortaklığıyla ortaya çıkmış bir ürün var." dedi.
Yiyit yaptığı açıklamada, "Çam ve Sakura 2 yılını tamamladı, bu 2 yılda muazzam işler yapan bir yapıdan bahsediyoruz. 2 yıl gibi kısa süreye bu devasa kompleks 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı. İlerleyen yıllarında katlanarak büyüyecek sağlığa büyük bir katkı yatıyor. Geleceğin sağlığının inşasının neferleri burada yetişecek" ifadelerini kullandı.
Görsel ve işitsel olarak şizofreni hastalarının duyu ve deneyim dünyasını anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan sergi hastanede vatandaşların ziyaretine açık olacak.
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