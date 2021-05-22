Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 yaşında! İşte vatandaşlara sunulan hizmetler

"15 BİN ULUSLARARASI HASTAYA HİZMET VERDİK"

Pandemi süreci boyunca yurt içi ve yurt dışından pek çok hastaya hizmet verdiklerini söyleyen Kalkan, "Acil başvurular dâhil toplam 2,5 milyona yakın poliklinik müracaatı oldu. Yine geçtiğimiz 1 yılda 100 bin hastaya hastanemizde yatış yapılarak tedavi edilme kararı alındı. Bu yatışların kabaca 12 bini yoğun bakımlarda olurken, yurt dışı istatistiklerinde 15 bin uluslararası hastaya polikliniklerimizde hizmet verdik. Yine bin tane uluslararası hastayı hastanemizde misafir ederek tedavilerini tamamladık. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlerden pek çok hastamız oldu. Bu ülkelerin ardından Mısır, Filistin, Afganistan, Irak ve Ürdün geliyor. Bu ülkeleri de Nijerya, Cezayir, Etiyopya ve Cibuti gibi Afrika kıtasından ülkeler takip ediyor. Yine Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeler ve ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da yabancı hastalarımız da büyük paya sahip ülkeler." dedi.