Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 yaşında! İşte vatandaşlara sunulan hizmetler
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 yaşında. Türkiye'nin sağlık sektöründeki başarısının en büyük kanıtlarından birisi olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 yıllık süreçte vatandaşlara etkin bir biçimde sağlık hizmeti sundu. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin sağlık sektörüne büyük ivme kazandıran şehir hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1'inci yaşına girdi. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve 21 Mayıs 2020'de hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetleri hakkında SABAH'a konuştu.
Doç Dr. Mehmet Emin Kalkan
Hastane olarak yaklaşık 5 bin sağlık çalışanı ve 8 bin personelle vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Doç Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Hastanemiz 789 bin 31 metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin 265 metre kare kapalı alana sahip, 3 heliport alanı bulunan 10 bloktan oluşuyor. Hastanemizin 3'ü hibrit, 22'si gün ameliyathanesi, 1'i acil ameliyathane olmak üzere toplam 90 ameliyathane kapasitesi bulunuyor" dedi.
8 HASTANEDEN OLUŞAN BİR KAMPÜS
Hastanenin 456 yoğun bakım yatağı, 2 bin 226 servis yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Başhekim Kalkan, "İçerisinde Çocuk, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Hastane, Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Sadece bir hastanenin değil alanında özelleşmiş̧ çok sayıda hastanenin bir arada olduğu 8 hastaneden oluşan bir kampüs. Hastanemizde bulunan branşlaşma çalışmalarında hizmet vermesi planlanan 83 kliniğin 53 tanesi eğitim kliniği olarak hizmet veriyor ve 150'ye yakın akademisyen kadrosu bulunuyor" dedi.
AYLIK 1 MİLYON AYAKTAN HASTAYA HİZMET VERİLİYOR
Başhekim Mehmet Emin Kalkan, hastanede 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masası bulunduğunu ve günlük 35 bin, aylık ise 1 milyon ayaktan hastaya hizmet sunabildiklerini kaydederek şunları söyledi:
"Ayrıca günlük 500, yıllık ise 125 bin özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. Kanserle savaşta ileri teknoloji ürünü olan TomoTherapy Radixact isimli cihazı kullanıyoruz. Bu sistem, en gelişmiş teknolojik yenilikleri ve yapay zekâyı içinde barındırıyor ve bu cihazla kanserli hücreyi hedef alarak her hasta için kişiselleştirilmiş ışın tedavileri uygulayabiliyoruz. Tomoterapi Radixact sistemi, hastanemizdeki en gelişmiş sistem. Bu sistem sayesinde hastaların sağ kalma ve iyileşme oranlarının yanında hayat standartları da yükseliyor."
Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 500 bin hastaya polikliniklerde, 100 bin hastaya servislerde ve 12 bin hastaya da yoğun bakım ünitesinde hizmet verildiğini ifade eden Kalkan, 50 bin ameliyat yapıldığını ve 1 yılda yaklaşık 10 bin doğum yaptırıldığını söyledi.
"KAMU HASTANELERİNDE BİR İLK"
Kamu hastanelerinde bir ilk olan Düzey 4B Yenidoğan Ünitesi'nin hastanelerinde açıldığını dile getiren Kalkan, şöyle devam etti: "Prof. Dr. Merih ÇetinKaya ve ekibi tarafından 27'nci gebelik haftasında 935 gram olarak dünyaya gelen Sariye Asena bebeğin sağlığına kavuşturulması için tedavisine başlandı ve bebeğimiz günlerce yoğun bakımda kaldı. Sariye Asena, başarılı bir ameliyatla yaşama tutundu ve hastanedeki 73'üncü gününde 2 kilo olarak taburcu ettik. Kovid-19 salgını sürecinde Böbrek Nakli Sorumlumuz Doç. Dr. Melih Kara ve ekibi, başarılı nakillere imza attı ve böbrek nakli bekleyen hastaları sağlıklarına kavuşturdu. Salgın koşullarına rağmen yaptıkları nakillerle böbrek hastalarını diyalizden kurtardılar. Temmuz 2020 de başlanılan nakillerde bugüne kadarki süreçte 17 nakil yaptık."
Pandemi sürecinde 500 servis yatağı, 200 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplamda 700 yatak ile Covid-19 hastalarına hizmet verildiğini söyleyen Başhekim Kalkan, İstanbul'daki pandemi yükünün büyük bir kısmını kaldırmanın yanında diğer sağlık hizmetlerini de sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.
"49 BİN 202 AŞI YAPILDI"
Pandemi sürecinde Kasım 2020'den itibaren hastaneye yatması gereken yaklaşık 10 bin vatandaşın yatarak tedavisini yaptıklarını belirten Başhekim Kalkan, şunları kaydetti: "2 binin üzerinde vatandaşımız Covid hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi edildi. 200 bin vatandaşımıza da acilde ayaktan tedavi hizmeti verildi.
Hastanemizde bugüne kadar 22 bin 434 Sinovac ve 26 bin 768 Biontech olmak üzere 49 bin 202 aşı yapıldı."
"15 BİN ULUSLARARASI HASTAYA HİZMET VERDİK"
Pandemi süreci boyunca yurt içi ve yurt dışından pek çok hastaya hizmet verdiklerini söyleyen Kalkan, "Acil başvurular dâhil toplam 2,5 milyona yakın poliklinik müracaatı oldu. Yine geçtiğimiz 1 yılda 100 bin hastaya hastanemizde yatış yapılarak tedavi edilme kararı alındı. Bu yatışların kabaca 12 bini yoğun bakımlarda olurken, yurt dışı istatistiklerinde 15 bin uluslararası hastaya polikliniklerimizde hizmet verdik. Yine bin tane uluslararası hastayı hastanemizde misafir ederek tedavilerini tamamladık. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlerden pek çok hastamız oldu. Bu ülkelerin ardından Mısır, Filistin, Afganistan, Irak ve Ürdün geliyor. Bu ülkeleri de Nijerya, Cezayir, Etiyopya ve Cibuti gibi Afrika kıtasından ülkeler takip ediyor. Yine Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeler ve ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da yabancı hastalarımız da büyük paya sahip ülkeler." dedi.
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