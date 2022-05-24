Konya’daki cinayet böyle çözüldü! Sevgilisi ‘intihar’ dedi, polis cesedin pozisyonundan gerçeği ortaya çıkardı
Konya'da emniyet güçleri, 20 yaşındaki Kübra Nur D. ile yaşadığı evde intihar ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Mehmet Küpeli'nin, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan hareket edilerek öldürüldüğünü tespit etti. İlk ifadesinde Küpeli’nin canına kıydığını iddia eden Kübra Nur D., 5 ay sonra verdiği ifadesinde cinayeti satır satır anlattı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde ocak ayında, 1 çocuk annesi Kübra Nur D.'nin, 15 gündür beraber yaşadığı Mehmet Küpeli'nin intihar ettiği ihbarı üzerine adrese emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi.
"TÜFEĞİ BAŞINA DAYARARAK İNTİHAR ETTİ"
Ekipler, Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada evde olan Kübra Nur D. ilk ifadesinde, Küpeli'nin, arkadaşları Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer ile dışarıdayken tartıştıklarını, ardından eve gelip, tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini belirtti.
Kübra Nur D., olayın ardından korktuğu için arkadaşları Sükuti ve Akhançer'i arayıp haber verdiğini ifade etti.
"İNTİHAR SÜSÜ VERDİK"
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 2 gün önce tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D., cinayeti itiraf ederek, "O an evde 4 kişiydik, Adem Sükuti ve Mehmet arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Adem, tüfekle Mehmet'in başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Akhançer ile de olaya intihar süsü verdik. Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer markete gitti ve bir süre sonra da onları aradım ve Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söyledim" dedi.
TUTUKLANDILAR
Ekipler, şüpheliler Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer'i, iş yerlerine yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Sükuti, Akhançer ve Kübra Nur D., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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