Antalya’ya turist akını! 2 milyonu aştı

Her yıl turistleri kendine çeken Antalya, bu yıl da zirvede. Antalya'da turizm her geçen gün daha da hareketleniyor. 428 5 yıldızlı otele ve 680 bin yatak kapasitesine sahip kente, dünyanın her yerinden turist geliyor.

YÜZDE 217 ARTIŞ

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Mayıs'ta hava yolu ile gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948 olarak kaydedildi.