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Asiye'ye pitbull saldırısında yeni gelişme: 3 sanık üçüncü kez tahliye oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Asiye’ye pitbull saldırısında yeni gelişme: 3 sanık üçüncü kez tahliye oldu

Gaziantep'te, Asiye Ateş'in sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, 3’üncü kez tahliye edildi.

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