Samsun’da müvekkiliyle görüşen avukata 4 kişi saldırdı! O anlar kamerada

"4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Müvekkili ile konuşurken bir anda içeri gelen 4 kişinin kendisine saldırdığını ve saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurduğunu söyleyen Adem Erol, "Ofisimdeydim. Müvekkilim telefonla arayarak görüşmek için yemeğe davet etti ve burada görüşmeye gittim. Daha gideli bir dakika olmuştu. Lokantaya gelen müvekkilimin hasmı 4 kişinin saldırısına uğradım. Silah kabzası ile kafama vurup kaçtılar" dedi.