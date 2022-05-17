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Samsun’da müvekkiliyle görüşen avukata 4 kişi saldırdı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Samsun’da müvekkiliyle görüşen avukata 4 kişi saldırdı! O anlar kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde bürosunun yanındaki bir lokantada müvekkili ile buluşan avukata 4 kişi saldırdı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi etrafındaki bir lokantada geçen gün saat 20.30 sularında yaşandı.

AVUKATIN KAFASINA SİLAH KABZASIYLA VURDULAR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından Adem Erol kendisini telefonla arayan müvekkili ile avukatlık bürosunun yanındaki lokantada bir araya geldi. Lokantaya gelen müvekkilinin hasımları olduğu iddia edilen 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan Adem Erol saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurması sonucu kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

TEDAVİYE ALINDI

Yaralı avukat ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Müvekkili ile konuşurken bir anda içeri gelen 4 kişinin kendisine saldırdığını ve saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurduğunu söyleyen Adem Erol, "Ofisimdeydim. Müvekkilim telefonla arayarak görüşmek için yemeğe davet etti ve burada görüşmeye gittim. Daha gideli bir dakika olmuştu. Lokantaya gelen müvekkilimin hasmı 4 kişinin saldırısına uğradım. Silah kabzası ile kafama vurup kaçtılar" dedi.

O ANLARA KAMERADA

Avukata saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde avukata saldırılması, saldırganlardan birinin avukatın masasında oturanlardan birinin belindeki silahı alması görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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