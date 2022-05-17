Van’da göçmenleri alıkoyup fidye isteyen zanlı tutuklandı

İllegal yollarla sınırı geçip Van'a gelen ve ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri şiddet, cebir, şantaj yoluyla alıkoyan ve serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği ifade edilen S.A.'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandrama Suç Araştırma Timi (JASAT) hareketi geçti. TUTUKLANDI İkameti belirlenen S.A., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN