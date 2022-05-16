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Çeşme’de kız meselesi cinayeti! Uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Çeşme’de kız meselesi cinayeti! Uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

İzmir Çeşme’de, Muzaffer T., iddiaya göre kız meselesi sebebiyle tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp olay yerinden kaçtı. Zanlı, taksiyle geldiği Bayraklı'da emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Olaya dair başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen akşam sularında Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde kan donduran bir cinayet gerçekleşti.

TARTIŞMANIN KIZ MESELESİNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

TAKSİYLE KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

EMNİYET GÜÇLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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