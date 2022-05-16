Çeşme’de kız meselesi cinayeti! Uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.