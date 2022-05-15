Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada metrelerce sürüklenen kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.. Hastanede ameliyat edilen kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaza dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Hamide A. isimli kadına caddede karşıdan karşıya geçtiği sırada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza sonrası Hamide A. metrelerce sürüklendi.
İETT şoförü ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hamide A. hemen ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İETT şoförü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ BEKLEYİP GÖRMEK"
Kaza anında olay yerinde olan Göztepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Küpçük, "Hamide ablanın dalgınlığı ile muhtemelen otobüs kendisine vurup sağa doğru fırlattı. Hemen yanına koştuk ama biz müdahale etmedik çünkü kırık olabilirdi. Hemen 112'yi aradık, ambulansla en kısa sürede hastaneye intikal etmesini sağladık. Buradan hastaneye giderken bilinci kapalıydı, beyinde darbeye bağlı kanama olduğunu söylediler. Hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Şu an yoğun bakımda, bundan sonraki süreç bekleyip görmek" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
- SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil?
- 97. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 EGM ÖGG 97. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı ön sağlık kontrolü nerede yapılacak?
- BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu?
- Uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi: MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...