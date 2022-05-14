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Son dakika: Malatya'da korkunç kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: Malatya’da korkunç kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2’si bebek 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Er (29) ile oğlu 1 yaşındaki Enbiya ve yakınının 1 yaşındaki kızı Zeynep Tuaç hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kale ilçesi Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Şehmuz Er ile oğlu Enbiya Er ve yakınının kızı Zeynep Tuaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Günay Er (20) ve bacanağı Erdal Tuaç (39) ile onun eşi Melekşah Tuaç (38) ise yaralandı.

Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2'si bebek 3 kişinin cansız bedeni de kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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