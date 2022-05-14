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Maganda dehşeti! Kurşun mutfaktan içeriye girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Maganda dehşeti! Kurşun mutfaktan içeriye girdi

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen 3 magandadan biri silahla havaya defalarca ateş açtı. Kurşunların mutfak camından içeriye girdiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri magandaları, saklandıkları mezarlıkta olayda kullandıkları silahla birlikte yakaladı.

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