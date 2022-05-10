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Ataşehir’de yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı! Feci kaza kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Ataşehir’de yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı! Feci kaza kamerada

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde hareket halinde olan bir araç, aniden yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savruldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay, İstanbul Ataşehir'de geçen gün öğle sularında yaşandı. Kaldırımda duran çocuk aniden koşarak yola atladı.

O esnada sokakta hareket halindeki bir otomobil, yola fırlayan küçük çocuğa çarptı.

Çocuk kazanın şiddetiyle yere savruldu. Olaya tanık olan mahalleli durumu 112'ye bildirdi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"RESMEN YERDE KIVRANIYORDU"

Olay yerinde esnaf olan Hüseyin Şan, "Dükkanda çalışıyordum. Bir bağırma sesleri duydum. Çıktığımda bir kalabalık gördüm. Olay yerine yaklaşınca çocuğun yerde olduğunu gördüm. Çocuk yerde bağırıyordu. Çevredekiler yolu açmaya çalışıyordu. Çocuk resmen yerde kıvranıyordu. En son ambulans diye bağırdıklarını duydum" dedi.



FECİ KAZA KAMERADA


Otomobilin, yola çıkan çocuğa çarptığı ve yere savurduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımdaki çocuk aniden yola atlıyor. Seyir halindeki otomobil de çocuğa çarpıyor ve çocuk yere savruluyor.

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