Ataşehir’de yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı! Feci kaza kamerada

"RESMEN YERDE KIVRANIYORDU"

Olay yerinde esnaf olan Hüseyin Şan, "Dükkanda çalışıyordum. Bir bağırma sesleri duydum. Çıktığımda bir kalabalık gördüm. Olay yerine yaklaşınca çocuğun yerde olduğunu gördüm. Çocuk yerde bağırıyordu. Çevredekiler yolu açmaya çalışıyordu. Çocuk resmen yerde kıvranıyordu. En son ambulans diye bağırdıklarını duydum" dedi.