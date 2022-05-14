Son dakika: Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: Ümitcan Uygun pişman değildi

"ÖLDÜRME KASTI YOKTU"

Hürriyet'in haberine göre Esra Hankulu'nun baygınlık geçirmesinin sonrasında sanık Ümitcan Uygun'un "Furkan" diye bağırarak, yardım istediği belirtilen kararda "Ölenin banyoda ıslatılıp kendine getirilmeye çalışmış olması, hemen arkasında ölenin çay demleyip bir müddet sohbet etmiş olması, bu aşamada ölenin sanığa yönelik olumsuz bir tavrının şikayet ve siteminin bulunmaması, sonra birlikte aynı odaya tekrar gidilmiş olması hep birlikte düşünüldüğünde sanıkta öldürme kastının olmadığı kanaatine varılmıştır. Eylem kastı aşan müessir fiil sonucu ölüm olarak kabul edilmiştir" denildi. Taraflar arasında husumet bulunmadığına da dikkat çekilen kararda "Öldürmeye elverişli bir alet kullanılmamıştır. Ölenin vücudundaki darp ve cebir izleri hafif sayılabilecek niteliktedir. Bu nedenlerle sanıkta öldürme kasıtının bulunmadığı kabul edilmiştir" tespiti de yapıldı.