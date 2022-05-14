Adana’da dehşet: 2 bin lira için arkadaşını öldürdü! Metruk binada saklanırken yakalandı

Olay, 11 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, iddiaya göre, borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can Gültekin ile buluştu. Fırat, parayı vermeyince Gültekin ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gültekin, belinden çıkardığı tabancayla Fırat'ı göğsü ve bacağından yaraladı. Fırat, kanlar içinde yere yığılırken, Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M. olay yerinden kaçtı.