Adana'da dehşet: 2 bin lira için arkadaşını öldürdü! Metruk binada saklanırken yakalandı
Adana’da, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Fırat’ın (30), 2 bin lira borçlu olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Umut Can Gültekin (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş (21) ve C.M. (20), mahalledeki metruk binada saklanırken yakalandı.
Olay, 11 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, iddiaya göre, borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can Gültekin ile buluştu. Fırat, parayı vermeyince Gültekin ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gültekin, belinden çıkardığı tabancayla Fırat'ı göğsü ve bacağından yaraladı. Fırat, kanlar içinde yere yığılırken, Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M. olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Fırat, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesi'ndeki metruk binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla yakalandı.
2 BİN LİRA ALACAĞI VARMIŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can Gültekin, ifadesinde, Yalçın Fırat'tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin ile Mehmet Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı ön sağlık kontrolü nerede yapılacak?
- BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu?
- Uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi: MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İzmir'de deprem son dakika: İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...
- Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı?
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? Mayıs ayı tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler...
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?
- İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...
- ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: ÖGG 97. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG puan hesaplama 2022...