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Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü

Son dakika haberine göre: Adana'da bir gece kulübündeki konserin çıkışında Mehmet Yıldız (21), mekana birlikte geldiği arkadaşı M.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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