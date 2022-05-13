Antalya’da kan donduran cinayet! 2 yaşındaki kızını öldürdü
Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.G. adlı kadın, 5 gün önce 2 yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak katletti. Feci olayın akabinde anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, iki yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin akabinde Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 3. katındaki evde yaşandı.
Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.'nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.
İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.'nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?
- MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ KHO, DHO, HHO askeri öğrenci yerleştirme ne zaman?
- YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...
- Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!
- Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı
- EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..
- İOKBS başvuru son gün! 2022 bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur?
- BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav sonuçları nereden öğrenilir?