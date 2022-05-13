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Antalya’da kan donduran cinayet! 2 yaşındaki kızını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Antalya’da kan donduran cinayet! 2 yaşındaki kızını öldürdü

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.G. adlı kadın, 5 gün önce 2 yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak katletti. Feci olayın akabinde anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, iki yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin akabinde Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 3. katındaki evde yaşandı.

2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. (25) isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.'yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.'nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.'nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.

2 yaşındaki kızını öldürdü 2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

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