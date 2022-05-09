HaberlerGaleriŞanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...
Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet gerçekleşti. Dini nikah ile yaşadığı 42 yaşındaki Hülya Elkoca'yı silah ile vurarak katleden 59 yaşındaki Mehmet Arslan'ın cinayeti, alınan uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı. Ölüm korkusu yaşayan ablasının sürekli uzaklaştırma kararı verdiğini ifade eden acılı kardeş ise şu açıklamada bulundu…