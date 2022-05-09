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Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet gerçekleşti. Dini nikah ile yaşadığı 42 yaşındaki Hülya Elkoca'yı silah ile vurarak katleden 59 yaşındaki Mehmet Arslan'ın cinayeti, alınan uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı. Ölüm korkusu yaşayan ablasının sürekli uzaklaştırma kararı verdiğini ifade eden acılı kardeş ise şu açıklamada bulundu…

Giriş Tarihi: 09.05.2022 15:24
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Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 sene önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikahla beraber yaşamaya başladı. Bu birliktelik 1 çocukları olan çift, son senelerde pek çok kez tartışıp kavga etti. İddiaya göre, sürekli savcılığa müracaat eden Hülya Elkoca, Mehmet Arslan ile ilgili uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

"KARIMI ÖLDÜRDÜM"

Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta Hülya Elkoca'yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan polisi arayarak "Karımı öldürdüm" dedi.

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Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hülya Elkoca ise hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

AYRILMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi.

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Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

"19 YAŞINDAKİ DOWN SENDROMLU ÇOCUĞU DA VARMIŞ"

Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Elkoca "Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında 19 yaşındaki down sendromlu çocuğu da varmış" dedi.