Şanlıurfa’da tüyler ürperten cinayet! ‘Karımı öldürdüm’ dedi: Down sendromlu çocuğu da...

Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 sene önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikahla beraber yaşamaya başladı. Bu birliktelik 1 çocukları olan çift, son senelerde pek çok kez tartışıp kavga etti. İddiaya göre, sürekli savcılığa müracaat eden Hülya Elkoca, Mehmet Arslan ile ilgili uzaklaştırma kararı aldırdı.