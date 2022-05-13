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Antalya’da taşlı sopalı kavga kamerada! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Antalya’da taşlı sopalı kavga kamerada! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

Antalya'da 2 grup arasında taş ve sopalı kavga sonucunda 10 şahıs pek çok yerinden yaralanırken, olaya karışan 8 şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kavga, öğle sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi üzerinde gerçekleşti. 2 grup arasında, iddiaya göre bir binaya ait tapu anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

10 ŞAHIS YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

HASTANELERE KALDIRILDI

Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

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