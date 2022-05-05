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Son dakika: Eyüpsultan'da İSKİ borusu patladı! Bir evi su bastı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Eyüpsultan’da İSKİ borusu patladı! Bir evi su bastı

Son dakika haberine göre Eyüpsultan'da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle su basan evdeki bazı eşyalar zarar gördü.

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