Gaziantep'te Köprübaşı Hudut Karakolu'na havanlı saldırı | TSK misliyle karşılık verdi | A Haber canlı görüntüledi
Son dakika haberi... Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından havan mermileri atıldı. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı olaya dair yaptığı açıklamada, "4 asker ve 1 sivil yaralandı" dedi. Öte yandan Bakanlık, terör saldırısına karşı misliyle karşılık verildiğini duyurdu. A Haber ekibi ise TSK'nın terör örgütüne karşı başlattığı karşı harekâtı ve bombalama anlarını canlı yayında görüntüleri.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermileri atıldı.
Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
MSB: 5 YARALI VAR
Yaşanan olaya dair detayları veren Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.
KARŞILIK VERİLİYOR
Bakanlık, "Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir." açıklamasını yaptı.
PKK'YA BATI'DAN DESTEK
Terör örgütü PKK'ya ABD ve Fransa başta olmak üzere silah ve lojistik desteği verildiği biliniyor.
TSK, daha önce Suriye'nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör hedeflerini yerle bir etmişti.
Kalleş terör saldırısı sonrası A Haber'e canlı bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Soğukkanlı düşünmek gerek. Neden Türkiye'nin sınır karakollarına ve Türkiye'nin etki etmiş olduğu harekat alanlarına ve sivillere saldırıyorlar? Jeopolitik oyuna bir aparat olarak dahil edilmiş bir terör örgütü var." dedi.
Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden ortaya atılan söylemler sonrası yaşanan bu gelişmeyi yorumlayan Ağar, "Fırat'ın doğusu alanlarda, saldırı yapılan alanlarda uyulmayan mutabakata göre PKK, 30 km ötesine çıkması gereken alanlarda ağır silahlarla bölgede. Birliklerimize ve sivile ve ÖSO'ya karşı saldırıyorlar. Neden saldırı var? Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu olası büyük tepkinin yerine ve zamanına ve zamanını belirlemeye yönelik bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyeliyi oralarda kuracağımız briket evlere göndereceğimiz demesi hoşnutsuzluk oluşturdu. Sadece PKK ve YPG'de değil ve demografik yapının ayrışması ğeşinde olanlar. . 1 milyon insanı oraya koyduğunuzda bir demografik anlamda bir inisiyatif gerçekleşecek. Bu rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bununla ilgili olabilir. Türkiye'deki siyasi kutuplaşmış atmosfere dahil olmuş ve bunu manipüle eden bir PKK var" dedi.
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