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Cuma Hutbesi 13 Mayıs 2022 | Diyanet Arapça ve Türkçe Cuma Hutbesi tam metni

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Cuma Hutbesi 13 Mayıs 2022 | Diyanet Arapça ve Türkçe Cuma Hutbesi tam metni

Cuma hutbesi için bekleyiş sona erdi. Diyanet tarafından hazırlanarak paylaşılan Cuma hutbesinde bu hafta iş ve çalışma ahlakından bahsedildi. Hz. Muhammed'in hadisleriyle desteklenen Cuma hutbesinin tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İş ve ticaret hayatının işçiye ve memura yüklediği sorumluluklardan bahsedilen hutbede, işçi ve memurların Hz. Muhammed'in (s.a.s)’in tavsiyesine uygun olarak işini sağlam ve güzel yapması gerektiği bildirildi. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma hutbesi...

13 Mayıs Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam'ın helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emrettiği, helal-haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasakladığı bildirildi. Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "İş ve Çalışma Ahlakı" olarak belirlendi. İşte Diyanet 13 Mayıs 2022 Cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ (13 MAYIS 2022)

"İŞ VE ÇALIŞMA AHLAKI"

Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın terini mukaddes görür. Allah rızası gözetilmeyen, helal-haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasaklar.

Aziz Müminler!
Her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da bir ahlak vardır. İslam'ın iş ve ticaret ahlakının temeli doğruluktur, dürüstlüktür. Helal-haram duyarlılığıdır. Emeğe ve alın terine saygıdır. İnsan haysiyetini ve kamu hukukunu korumak, can güvenliğini tehlikeye atmamaktır.

Kıymetli Müslümanlar!
Kimimiz işçi kimimiz işveren, kimimiz çiftçi kimimiz tüccar; her birimiz emek ve fedakârlıkla dokunuyoruz birbirimizin hayatına. Hangi görevde olursak olalım İslam'ın iş ve ticaret ahlakını kuşanma sorumluluğumuz vardır. İş ve ticaret hayatında işverene düşen, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Resûlüllah (s.a.s)'in "Çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz." buyruğunca emeğin karşılığını tastamam ödemektir. Çalışanlarla kardeşçe, insaflı, sıcak ve samimi bir ilişki kurmaktır. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için gerekli imkânları sunmaktır. Çalışanlarının sağlığını ve hayatını korumak, iş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almaktır.

Değerli Müminler!
İş ve ticaret hayatının işçiye ve memura yüklediği sorumluluklar da vardır. İşçi ve memur, Peygamberimiz (s.a.s)'in tavsiyesine uygun olarak işini sağlam ve güzel yapar. Verimli ve kaliteli iş üretir. Çalıştığı yeri, eşya ve malzemeleri kendi malı gibi korur. İş güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle riayet eder. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye atmaz.

Aziz Müslümanlar!
Geliniz, çalışma hayatımızda Din-i Mübin-i İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılalım. İşimizin ve ticaretimizin hakkını verelim; helal lokma uğrunda alın teri dökelim. Çalışma ve helal kazançla hayatımıza bereket ve huzur katalım. İş ve ticaret ahlakına riayet edenlerin hem nafakalarını helal yoldan temin edeceğini hem de Rabbimizin rızasına nail olacağını unutmayalım.

Sözlerimi, hutbemin başında okuduğum Ayet-i Kerimelerin meâliyle bitiriyorum: "İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Çabası görülecek ve çalışmasının karşılığı kendisine mutlaka verilecektir."

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