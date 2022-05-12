Cuma Hutbesi 13 Mayıs 2022 | Diyanet Arapça ve Türkçe Cuma Hutbesi tam metni

13 Mayıs Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam'ın helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emrettiği, helal-haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasakladığı bildirildi. Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "İş ve Çalışma Ahlakı" olarak belirlendi. İşte Diyanet 13 Mayıs 2022 Cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ (13 MAYIS 2022)

"İŞ VE ÇALIŞMA AHLAKI"

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın terini mukaddes görür. Allah rızası gözetilmeyen, helal-haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasaklar.