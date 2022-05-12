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Takibe alınan otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Takibe alınan otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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