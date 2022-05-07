Pınar Gültekin’in acılı annesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın sözlerine isyan etti: İftiraya sessiz kalamadım

'İFTİRA ATMASINA SESSİZ KALAMADIM'

Milliyet'in haberine göre; anne Şefika Gültekin, "Bu katil benim kızımı diri diri yaktı. Bunu da ailesinin yardımıyla yaptı. Benim kızım artık yok ama bu adam hala hayatta. O sözleri söylememin nedeni de ölen kızıma iftira atmasıydı. Ölen biri kendini nasıl savunabilir. Kızımı öldürdü, diri diri yaktı. Bunlar yetmezmiş gibi kızım hakkında olmamış şeyleri konuştu. Ben de o öfke ve acıyla bu sözleri söyledim. Kızıma yaptığı onca şeye rağmen sakinliğimi korumaya çalıştım ve sakin kaldım. Ancak bile bile öldürdüğü ve hayatta olmayan birine iftira atmasına sessiz kalamadım. Biz 2 yıldır adalet beklerken bunlar kalkıp bugün bana ceza vermişler" dedi.