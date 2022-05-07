Pınar Gültekin'in acılı annesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın sözlerine isyan etti: İftiraya sessiz kalamadım
Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin hakkında sanık Cemal Metin Avcı’ya söylediği sözler nedeniyle ‘tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla 4 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açılması tepki topladı.
Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'inci duruşma görülmüştü.
Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine savunma yapmak için süre istemişti.
CEMAL METİN AVCI: YENİ DELİLLER SUNACAĞIM
Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, mahkemeye yeni deliller sunacağını ve avukatlarının da yeni olduğunu ileri sürüp, duruşmanın ertelenmesini talep etmiş, mahkeme heyeti, bunun üzerine Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Cemal Metin Avcı'ya duruşma salonunda "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika Gültekin hakkında dava açıldı.
Şefika Gültekin'in, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen davanın 10'uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı'ya yönelik ifadeleri duruşma tutanağında da yer almıştı.
'İFTİRA ATMASINA SESSİZ KALAMADIM'
Milliyet'in haberine göre; anne Şefika Gültekin, "Bu katil benim kızımı diri diri yaktı. Bunu da ailesinin yardımıyla yaptı. Benim kızım artık yok ama bu adam hala hayatta. O sözleri söylememin nedeni de ölen kızıma iftira atmasıydı. Ölen biri kendini nasıl savunabilir. Kızımı öldürdü, diri diri yaktı. Bunlar yetmezmiş gibi kızım hakkında olmamış şeyleri konuştu. Ben de o öfke ve acıyla bu sözleri söyledim. Kızıma yaptığı onca şeye rağmen sakinliğimi korumaya çalıştım ve sakin kaldım. Ancak bile bile öldürdüğü ve hayatta olmayan birine iftira atmasına sessiz kalamadım. Biz 2 yıldır adalet beklerken bunlar kalkıp bugün bana ceza vermişler" dedi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Pınar Gültekinin annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekinin eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcının şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.
4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede, anne Gültekinin alınan ifadesinde, Pınarı öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Heyet Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine, adli kontrol şartının uygulanmasına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verip, duruşmayı 16 Mayıs'a ertelemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?
- ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
- Green Card 2022 sonuçları açıklanıyor... 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar
- Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
- Düzce deprem son dakika: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- En ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? JTİ, BAT güncel sigara fiyatları...
- Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Miami Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?
- GREEN KART BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- 240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK'dan sıfır faizli konut kredisi fırsatı! O belge ile başvurmak...
- Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...