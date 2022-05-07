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Pınar Gültekin'in acılı annesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın sözlerine isyan etti: İftiraya sessiz kalamadım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Pınar Gültekin’in acılı annesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın sözlerine isyan etti: İftiraya sessiz kalamadım

Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin hakkında sanık Cemal Metin Avcı’ya söylediği sözler nedeniyle ‘tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla 4 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açılması tepki topladı.

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'inci duruşma görülmüştü.

Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine savunma yapmak için süre istemişti.

CEMAL METİN AVCI: YENİ DELİLLER SUNACAĞIM
Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, mahkemeye yeni deliller sunacağını ve avukatlarının da yeni olduğunu ileri sürüp, duruşmanın ertelenmesini talep etmiş, mahkeme heyeti, bunun üzerine Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Cemal Metin Avcı'ya duruşma salonunda "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika Gültekin hakkında dava açıldı.

Şefika Gültekin'in, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen davanın 10'uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı'ya yönelik ifadeleri duruşma tutanağında da yer almıştı.

'İFTİRA ATMASINA SESSİZ KALAMADIM'
Milliyet'in haberine göre; anne Şefika Gültekin, "Bu katil benim kızımı diri diri yaktı. Bunu da ailesinin yardımıyla yaptı. Benim kızım artık yok ama bu adam hala hayatta. O sözleri söylememin nedeni de ölen kızıma iftira atmasıydı. Ölen biri kendini nasıl savunabilir. Kızımı öldürdü, diri diri yaktı. Bunlar yetmezmiş gibi kızım hakkında olmamış şeyleri konuştu. Ben de o öfke ve acıyla bu sözleri söyledim. Kızıma yaptığı onca şeye rağmen sakinliğimi korumaya çalıştım ve sakin kaldım. Ancak bile bile öldürdüğü ve hayatta olmayan birine iftira atmasına sessiz kalamadım. Biz 2 yıldır adalet beklerken bunlar kalkıp bugün bana ceza vermişler" dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI
Pınar Gültekinin annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekinin eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcının şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede, anne Gültekinin alınan ifadesinde, Pınarı öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Heyet Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine, adli kontrol şartının uygulanmasına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verip, duruşmayı 16 Mayıs'a ertelemişti.

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