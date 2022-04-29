Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş konuştu! Çete davasında şaşırtan karar

Suçun oluşması için söylemlerin halkın belirli büyüklükteki bir kesiminde endişe, korku ile panik yaratabilecek ve suç işlemek için tahrik edebilecek nitelikte paylaşımlar olması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm bunlar dikkate alındığında yapılan paylaşımların "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" şartlarını taşımadığını kaydeden mahkeme, aralarında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu tüm sanıkların beraatına hükmetti.