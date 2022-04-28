Çiğköftecide dehşet! Kanlı sipariş

Olay, geçen cumartesi günü Avcılar Ispartakule'deki çiğköftecide meydana geldi. İşyerine gelerek sipariş veren kimliği belirsiz kişi bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile burayı işleten Burak Demir'e iki el ateş etti.