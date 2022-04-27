Balıkesir’de bina temelinde çuvallar dolusu bulundu! Bombalarla ilgili yeni ayrıntılar
Balıkesir Bandırma’da, bina inşaatı için kazılan temelde, çuvallar dolusu bomba çıkarıldı. Gizemli olaya dair yapılan incelemelerin ardından ilk sonuçlar çıktı. 1. Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirlenen 831 bombanın 420'sinin aktif olduğu tespit edildi. 411 bombanın da boş olduğu ifade edilirken, ele geçirilen miktarın, Türkiye'de şimdiye kadar bulunan en fazla sayı olduğu belirtildi.
420 BOMBANIN İÇİ DOLU
Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'taki inşaat sırasında kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.
OSMANLI DÖNEMİNE VE ALMANLARA AİT
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? 2022 Diyanet takvimi
- Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
- Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...
- Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
- RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
- 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
- Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...