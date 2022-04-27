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Balıkesir’de bina temelinde çuvallar dolusu bulundu! Bombalarla ilgili yeni ayrıntılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Balıkesir’de bina temelinde çuvallar dolusu bulundu! Bombalarla ilgili yeni ayrıntılar

Balıkesir Bandırma’da, bina inşaatı için kazılan temelde, çuvallar dolusu bomba çıkarıldı. Gizemli olaya dair yapılan incelemelerin ardından ilk sonuçlar çıktı. 1. Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirlenen 831 bombanın 420'sinin aktif olduğu tespit edildi. 411 bombanın da boş olduğu ifade edilirken, ele geçirilen miktarın, Türkiye'de şimdiye kadar bulunan en fazla sayı olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen gün bina temeli kazarken çıkarılan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Toprağa gömülü halde bulunan 831 bomba ile ilgili gelen sonuçlarda, ilgi çeken ayrıntılar yer aldı.

420 BOMBANIN İÇİ DOLU

Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'taki inşaat sırasında kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

OSMANLI DÖNEMİNE VE ALMANLARA AİT

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

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