Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? 2022 Diyanet takvimi

Bugün kandil mi? Unutarak, bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar ve işlenen günahlar için tövbe edip, af dilenme zamanı olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından eda edilecek. Tövbelerin bolca kabul edildiği kutlu ve faziletli bir gece olan Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi kandil değildir. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak ediliyor. 2022 yılı Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba yani bugün idrak edilecek.