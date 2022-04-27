Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! Araçların camları kırıldı
Son dakika dünya haberi... Meksika'nın Villa Hidalgo şehrine tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Yaşanan olayda bazı evlerin ve araçların zarar gördüğü bildirildi.
Meksika'nın San Luis Potos eyaletindeki Villa Hidalgo şehrinde yaşanan felaket maddi hasara yol açtı.
Şehirde etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası yaşanan dolu yağışı sebebiyle trafikteki bazı araçların camları kırılırken bazı evlerin çatıları da zarar gördü.
Yetkililer devasa dolu taneleri sebebiyle meydana gelen hasarın bilançosu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Villa Hidalgo şehrinin bazı sakinleri, camları kırılan araçlarının ve çatılarında delikler açılan evlerinin fotoğraf ve görüntülerini sosyal ağlarda paylaştı.
Dolu yağışı sırasında trafikte bulunan birçok aracın da camlarının kırıldığı bildiriliyor. Yetkililer bölgede sağanak yağışların devam edeceğini bildirirken olası dolu yağışları konusunda da vatandaşları uyardı.
Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) yaptığı açıklamayla, ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle San Luis Potos eyaletinin yanı sıra Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde da önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların beklendiği bildirildi.
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