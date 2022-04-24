Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Trafiği felç etti
YAŞAM DHA
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki araç aniden alev alev yanmaya başladı. Şoför son anda araçtan inerken, yangın sebebiyle Sarıyer-Beşiktaş yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 22.00 sularında Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen 34 RMF 95 plakalı aracın sahibi, Sarıyer yönünden Beşiktaş yönüne doğru ilerlerken Tarabya Kavşağı alt geçidinde aniden alev aldı.
Sürücü son anda aracı terk ederken, alevler kısa süre içerisinde otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının akabinde otomobil kullanılamaz hale geldi.
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