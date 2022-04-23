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Hatay'da yolcu minibüsü takla attı: 12 kişi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Hatay’da yolcu minibüsü takla attı: 12 kişi yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Arsuz’a yolcu taşıyan bir minibüs takla attı. Meydana gelen feci kaza sonucunda12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, bugün akşam sularında İskenderun-Arsuz yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun'dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru yola çıktı.

Bir müddet sonra minibüs şoförü direksiyon kontrolünü kaybedince araç karşı şeride geçerek takla attı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazaya başka araç karışmazken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YARALI

Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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