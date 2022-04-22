9 yaşından beri tacize uğruyordu! Emre Yıldır'ı intihara sürükleyen cani tahliye edildi
9 yaşından beri Emre Yıldır'a cinsel istismarda bulunan ve intiharına neden olan akrabası Vedat Tarhan'a 26 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Vedat Tarhan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Tahliye haberini alan Emre Yıldır'ın ablası, "Bir kez daha yıkıldık" açıklamasında bulundu.
Emre Yıldır (23), aynı zamanda akrabası olan, bir dönem evlerinde de kalan Vedat Tarhan'ın (71) 9 yaşından sonra yıllarca nitelikli cinsel istismarına maruz kaldı. Emre yaşadıklarını bir türlü kimseye anlatamadı. Üniversite öğrenimi sonrası askere giden Emre, uğradığı istismarı, burada görevli bir komutana anlattı.
Komutanın, Emre'nin ablasına durumu anlatması ile korkunç gerçek ortaya çıktı. Yaşadıklarını annesi Hülya Oya Yıldır'a (65) "Benim hayatım zindan oldu. Sen beni dışarıdaki kurtlardan korudun ama evdeki kurttan koruyamadın anacığım" sözleri ile anlattı. Annenin ısrarı üzerine Emre, kendisine istismarda bulunan kişinin, akrabaları Vedat Tarhan olduğunu açıkladı. Anne Hülya Oya Yıldır, o an geçirdiği şoku "Saatlerce yerimden kalkamadım" sözleri ile anlattı.
20 DAKİKALIK KAYIT
Emre, kendisine küçük yaştan itibaren dehşeti yaşatan Tarhan'a yönelik suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Ailesi ile de bu kararını paylaşan Emre, yaşadıklarını delillendirmek için son bir kez Tarhan ile görüşmeye karar verdi. Ablalarının başka bir araçla adım adım takip ettiği Emre, otomobilinin içinde görüştüğü Tarhan'ı konuşturmaya başladı.
Emre, Vedat Tarhan'ın kendisine yönelik istismarını, yer ve zaman bilgisi vererek anlatmasını sağladı. 20 dakikaya yakın bir ses kaydı elde eden Emre, soluğu savcılıkta aldı. Tarhan hakkında suç duyurusunda bulunan Emre, soruşturmadan bir haber çıkması için aylarca bekledi. Ancak, soruşturmanın ağır ilerlemesinin de etkisi ile bunalıma giren Emre Yıldır, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak 29 Nisan 2019'da, ailesi ile yaşadıkları Çorlu'da bulunan aparmanın 15'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Emre Yıldır, geride bıraktığı notta yaşadıklarını artık kaldıramadığını belirtti. Yıldır'ın intiharı sonrası soruşturma hız kazandı, Vedat Tarhan tutuklandı.
26 YIL HAPİS CEZASI
Tarhan'ın yargılanması Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tarhan mahkemede yaptığı savunmada, Yıldır'a yönelik bir istismarının olmadığını söyledi. Ancak mahkeme, Tarhan'a, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 26 yıl hapis cezası verdi. Kararda, Yıldır'ın uğradığı Cinsel Istismar nedeni ile ruhsal çöküntü yaşadığı kaydedildi. Mahkeme kararının temel dayanaklarından biri de Yıldır'ın intiharı öncesi Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı oldu.
İSTİNAF ONADI
Mahkemenin kararına sanık avukatları itiraz etti. İtiraz incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ele aldı. İtiraz incelemesini geçen yıl mart ayında tamamlayan Daire, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Karar bu kez, yapılan itiraz sonrası Yargıtay'a taşındı. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021'de Daire'ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozarak Tarhan'ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022'de tahliye yazısı Tarhan'ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.
'BİR KEZ DAHA YIKILDIK'
Yıldır Ailesi'nin avukatı Merve Uçanok, bozma ile birlikte Vedat Tarhan'a tahliye kararı verilmesini "Tüyler ürperten bir karar" sözleri ile yorumlayarak "Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da 'onama' talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık" dedi.
Emre Yıldır'ın ablası Derya Gür ise "Kardeşimin ölüm yıldönümü yaklaşıyor. Bu kararla bir kez daha yıkıldık. Emre'nin ölümüne neden olan bu kişi tahliye olduğu gibi Edirne'de elini kolunu sallaya sallaya geziyor bilgisini aldık" diye konuştu.
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