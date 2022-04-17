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İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse arkadan gelen bir İETT otobüsü çarptı. Minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., olay sornası, "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti." dedi.

Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde dün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İlyas V. yönetimindeki 34 M 4305 plakalı hatlı minibüs iddiaya göre, yeşil yanan trafik ışıklarını geçtikten sonra yolcu almak için yol kenarında durdu.

İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla ilerleyen Seyhan A. yönetimindeki 132M sefer sayılı İETT otobüsü, yol kenarında duran içi yolcu dolu minibüse arkadan çarptı.

İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazaya karışan otobüsün ön camı ile minibüsün arka camı ve tamponu parçalandı.

İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürdü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

İETT otobüsü yolcu almak için yol kenarında duran minibüse çarptı: 1 yaralı

Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Biri bindi diğeri binemedi. Arkadan vurmasıyla benim kafamı vurmam bir oldu. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti. İçinde yolcu vardı. Bir ağır yaralı vardı, inliyordu. Kanaması yoktu ama kırığı olabilir" dedi.

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