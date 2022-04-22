Konya’da gözü dönen adam karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi başına sıktı
Konya’da bir kişi, tartıştığı eşini yanındaki silahla kafasından yaralayarak aracı ile olay yerinden uzaklaştı. Emniyet güçlerini fark ederek otomobiliyle kaçan zanlı aynı istikamette hareket halindeki bir araca çarparak durdu. Eşini yaraladığı silahla başına ateş ederek kendisini de ağır yaraladı.
Olay, saat 01.00 sularında Konya'nın merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tahsin E., eşi Hatice E. ile beraber 70 AAZ 315 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada daha belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
EŞİNİ AĞIR YARALADI
Tartışma sırasında Tahsin E., yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tahsin E. olay yerinden kaçtı.
YAKALANACAĞINI FARKEDİNCE KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Şüpheli kocanın aracı ile Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine oradan Antalya Çevre Yolu Caddesine geçerek kaçmaya devam etti. Şüphelinin aracı daha sonra merkez Meram ilçesi Kaş Caddesinden kaçarken, cadde ile Karatepe Sokağın kesiştiği kavşakta B.A. idaresindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarparak durdu.
Yakalanacağını anlayan şüpheli Tahsin E., yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti. Araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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