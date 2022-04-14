İstanbul'da İETT otobüsü yolcuları ölümden döndü! Alev alev yandı
İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT skandallarına 2 tane daha eklendi. Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü arızalanarak yolda kalırken, Beyoğlu'ndaki bir otobüs ise alev alev yandı. Motor bölümünden yanan otobüsteki 40 yolcu adeta ölümden döndü.
Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI
Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan İETT otobüsünün havalimanına yaklaşık 3 kilometre kala arızalanmasına yolcular tepki gösterdi.
Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan ve iki tam biletle hizmet veren H2 numaralı İETT otobüsü, havalimanına 3 kilometre kala arızalandı.
Bazı yolcular, az zaman kaldığı için uçağa yetişememe endişesi yaşayarak, duruma tepki gösterdi.
Arızanın giderilememesi üzerine uçuşu olan yolculardan bazıları, havalimanındaki seyahat acenteleri ve transfer işi yapan firmalar tarafından taşındı.
Diğer yolcular da otobüs şoförünün bilgi vermesi üzerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir sonraki otobüse bindi.
Arızalanan otobüs için bölgeye yol destek ekibi çağrıldı.
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