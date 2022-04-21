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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Yolcu koltuğundaki kadın hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR’a arkadan çarptı! Yolcu koltuğundaki kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Çevre Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin tıra arkadan çarptığı görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde ise araç içine sıkışan kadın sürücünün kurtarılma anları yer aldı. Yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti.

Başakşehir, TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı 33 AAJ 949 dorse plakalı TIR'a, arkasından gelen 34 BG 605 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklendi.

KADIN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Koçali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA
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