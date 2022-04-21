Binlerce esnafı Google yalanı ile dolandırdılar! Çeteye dev operasyon

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.