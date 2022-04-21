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Binlerce esnafı Google yalanı ile dolandırdılar! Çeteye dev operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Binlerce esnafı Google yalanı ile dolandırdılar! Çeteye dev operasyon

Google'da isimlerinin en üst sırada bulunacağını söyleyerek ensaflarla iletişime geçen dolandırıcılar için harekete geçildi. Afyonkarahisar'da çağrı merkezi kurdukları ortaya çıkan çete, 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını dolandırdı. 10 adrese yapılan operasyonda 9 şüpheli yaklandı.

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Büyük çoğunluğunun kadın olduğu şüphelilerin adliyeye sevkleri esnasında bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi.

Şüphelilerin adliyeye girişleri esnasında birisinin yakınının "Biz sana güveniyoruz" demesi üzerine kadın şahıs ise "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" diyerek yanıt verdi.

Gazetecilerin "Dolandırıcılık yaptığınız doğru mu" sorusuna ise şüpheliler "Yalan" yanıtını verdi.

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