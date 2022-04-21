Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadının şaşkına çeviren pişkinliği: "Kendime güveniyorum, içim rahat"

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla ülke genelinde çalışma yürüten 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 TL'sini Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen zanlılara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından şehir merkezinde 10 farklı adrese aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi.