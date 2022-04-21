Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadının şaşkına çeviren pişkinliği: "Kendime güveniyorum, içim rahat"
Afyonkarahisar’da 9 zanlının oluşturdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google’da üst sıralara çıkarmayı vadederek dolandırdığı öne sürüldü. Çoğunluğu kadın olan zanlılar adliyeye sevk edilirken, dolandırıcılardan birinin yakının "Biz sana güveniyoruz" diyerek bağırması üzerine zanlı kadının, "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" sözleri hayrete düşürdü.
Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla ülke genelinde çalışma yürüten 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 TL'sini Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen zanlılara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından şehir merkezinde 10 farklı adrese aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
9 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
"KENDİME GÜVENİYORUM, İÇİM RAHAT"
Büyük çoğunluğunun kadın olduğu şüphelilerin adliyeye sevkleri esnasında bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi. Şüphelilerin adliyeye girişleri esnasında birisinin yakınının "Biz sana güveniyoruz" demesi üzerine kadın şahıs ise "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" diyerek yanıt verdi.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Gazetecilerin "Dolandırıcılık yaptığınız doğru mu" sorusuna ise şüpheliler "Yalan" yanıtını verdi. İfade için savcılığa çıkarılan şahısların gün içerisinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
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