12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza! Karda kontrolünü kaybeden ticari araç servise çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza! Karda kontrolünü kaybeden ticari araç servise çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza! Karda kontrolünü kaybeden ticari araç servise çarptı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA