Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

Otoban olduğu için kenara çekemedik arabaları. Devam etmek zorunda kaldık. İlerinin açık olduğunu düşündük. Tam rampayı geçtiğimizde, önümde bir tır makasladı. Önümdeki tır da makaslayınca ben devam etmek zorunda kaldım. 2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık. Arabalarımız mümkün değil yürümüyor. Karayolları açtı buraları ama tekrar kapandı tabii. İleride de zaten zincirleme kaza varmış" dedi.

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