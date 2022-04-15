Hemşire Şebnem Köker nasıl öldü? Davada yeni gelişme: 3 kişi şüphesi

"KIZIMIN TIRNAK SÜRÜNTÜSÜNDE BAŞKA BİR KADINA AİT DNA PROFİLİ VAR"

Mahkeme Başkanı Emniyet Müdürlüğü'nden istenen DNA analiz profillerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini fakat ATK'dan henüz cevap gelmediğini söyledi. Abdullar Köker, kızının katledildiğini öne sürerek "Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. Niye odada Şebnem ve sanığın olduğu kabul ediliyor da başka kişilerin de olmuş olabileceği kabul edilmiyor. Bunları anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.