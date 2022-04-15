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Son dakika: TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu | Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu | Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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