Metro saldırganının iftirası bilirkişi tarafından çürütüldü! Savunması çileden çıkardı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz’ın kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunmasını bilirkişi raporu çürüttü. Ulaşılan raporda, saldırganın elinde bulunan bıçakla mağdurların üzerine doğru yürüdüğü, bu esnada “Gelsene lan, gel oğlum gel, kimsin lan dağıtırım suratını” diye tehditler savurup küfürler ettiği kaydedildi. Dehşet anlarına an be an yer verildi.
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın yargılandığı dava dosyasına bilirkişi raporu ulaştı.
METRODA TERÖR ESTİRİP GARİP SAVUNMALAR YAPTI
İstanbul'da 24 Kasım 2021 günü Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik elindeki bıçakla hakaret ve tehdit içerikli sözler söyleyip saldıran Emrah Yılmaz tutuklandı.
Hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunması yaptı.
BİLİRKİŞİ RAPORU SANIĞIN SAVUNMASINI ÇÜRÜTTÜ
Bunun üzerine mahkeme metro içindeki kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilmesini istedi. Bilirkişinin hazırladığı ve SABAH'ın ulaştığı rapor sanık Emrah Yılmaz'ın savunmasının aksini gözler önüne serdi. Kare kare o anları anlatan bilirkişi, sanığın elinde bulunan bıçakla mağdurların üzerine doğru yürüdüğünü, bu esnada aralarında geçen diyaloglara yer verdi.
BIÇAKLA TEHDİT EDİP KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Senanur Damgacı'nın "elindeki bıçağı indirirsen gelirim" dediği saldırgan Emrah Yılmaz'ın, "Gelsene lan, gel oğlum gel" diyerek hem Damgacı hem de annesine küfürler yağdırdığı belirlendi. Bostancı durağında metronun kapılarının açılıp sanık Emrah Yılmaz'ın metrodan indiği ancak metronun diğer kapısına doğru ilerlediği anlatılan raporda, bu esnada katılan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Damgacı'yı metro içerisinde oturttuğu kaydedildi. Sanığın metro kapısının hemen önünden talihsiz kadınla tartışmaya devam ederek kapının kapanmasına izin vermediği belirtildi.
"SURATINI DAĞITIRIM" BİLE DEMİŞ
Bu sırada yine diyaloglara yer verilen raporda Yılmaz'ın adeta terör estirdiği ortaya çıktı. Saldırganın "Kimsin lan, dağıtırım suratını" diye bağırıp sürekli küfrettiği, genç kadının ise "Bıçağını bırak" diyerek annesini korumaya çalıştığı ifade edildi. Sanığın kapı önünden çekilmesiyle birlikte metro kapılarının kapandığı ve video kaydının sonlandığı aktarıldı. Tarafların birbirlerine karşı herhangi bir temaslarının bulunmadığı da raporda ek olarak yer aldı.
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