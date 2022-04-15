Metro saldırganının iftirası bilirkişi tarafından çürütüldü! Savunması çileden çıkardı

"SURATINI DAĞITIRIM" BİLE DEMİŞ

Bu sırada yine diyaloglara yer verilen raporda Yılmaz'ın adeta terör estirdiği ortaya çıktı. Saldırganın "Kimsin lan, dağıtırım suratını" diye bağırıp sürekli küfrettiği, genç kadının ise "Bıçağını bırak" diyerek annesini korumaya çalıştığı ifade edildi. Sanığın kapı önünden çekilmesiyle birlikte metro kapılarının kapandığı ve video kaydının sonlandığı aktarıldı. Tarafların birbirlerine karşı herhangi bir temaslarının bulunmadığı da raporda ek olarak yer aldı.

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