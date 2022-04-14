Son dakika: İkinci Kadir Şeker davası! Türkiye’nin konuştuğu Tolga Daşkıran için istenen ceza belli oldu

22 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Afgan Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkındaki soruşturma tamamlandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık Ahmadi hakkında olay sırasında kendisini durdurmak isteyen Hüseyin Şahin ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı için 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, eşi Shannaz Nazari'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame toplamda 22 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ahmadi'nin ekmek bıçağıyla eşi Shahnaz Nazari'yi 'öldürme kastı' ile hareket ederek bıçaklamaya başladığı, kızı Nasimgül Ahmadi'yi ise kendisini engellemeye çalıştığı için aynı bıçakla saldırıp kolundan yaraladığı bilgisine yer verildi.

İddianamede eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirilerek, yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.