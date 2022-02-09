Son dakika: Yardım etmek isterken tutuklandı! Tolga Daşkıran olayında yeni gelişme





"OĞLUM SEN KARINCAYI İNCİTMEZSİN DEDİM, 'ANNE KADINI ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIM' DEDİ"

Oğlunun, anne ve kızı kurtarmak için olaya karıştığını söyleyen Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, "Ben oğlumun gelmesini istiyorum. Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Benim oğlum sadece kadınları kurtarmak istedi. Kadına şiddet istemez, sevmezdi benim oğlum. Ben oğlumu istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Ayırmak için gidiyor. Oğlum sen karıncayı incitmezsin dedim. 'Anne kadını öyle görünce dayanamadım' dedi. Benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Benim çocuğum kaçmasın diye müdahale etti" dedi.