Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Montero trafik kazası yaptı
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Francisco Montero, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Beykoz'daki kazaya 3 araç karışırken, yaralanan olmadı. kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero, Nevzat Demir tesislerine götürüldü.
Beykoz'da Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası yaptı. Üç aracın karıştığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Montero'nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Beykoz Acarkent'te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero Volvo marka aracı ile seyir halindeyken kaza yaptı.
Üç lüks aracın karıştığı zincirleme kazada Montero'nun hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Montero'nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir tesislerine götürüldü. Montero'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
- Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
- MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
- MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
- ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? TOKİ indirim kampanyası son tarih belli mi?
- MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
- Emekli bayram ikramiyesi 1.500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Tarih açıklamaları...
- Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...