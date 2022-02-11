Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Eskişehir'de karısı ile kızına şiddet gösteren cani adamı arbede esnasında bıçakla yaralayan ve ardından 3 gün sonra serbest bırakılan Tolga Daşkıran Türkiye'nin konuştuğu olayı tüm detaylarıyla anlattı. Kadına şiddete karşı olduğunu dile getiren Daşkıran, "Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi" sözleriyle boğazları düğümledi.

İHA DHA Giriş Tarihi: 11.02.2022 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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