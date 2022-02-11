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Haberler Galeri Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Eskişehir'de karısı ile kızına şiddet gösteren cani adamı arbede esnasında bıçakla yaralayan ve ardından 3 gün sonra serbest bırakılan Tolga Daşkıran Türkiye'nin konuştuğu olayı tüm detaylarıyla anlattı. Kadına şiddete karşı olduğunu dile getiren Daşkıran, "Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi" sözleriyle boğazları düğümledi.

İHA
DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 12:46
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Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Olay, Eskişehir Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Afganistanlı 62 yaşındaki Abdulkadir Ahmadi ve 47 yaşındaki eşi Shannaz Nazari ile 32 yaşındaki kızı Nasımgul Ahmadi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir Ahmadi üzerinde bulundurduğu bıçakla eşine ve kızına saldırdı.

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Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Yoldan geçerken olaya tanık olan 19 yaşındaki Tolga Daşkıran kavgaya engel olmak için ailenin yanına gitti.

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Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

Çıkan arbede sonucunda Daşkıran, bıçakla Abdulkadir Ahmadi'yi yaraladı.

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Tolga Daşkıran’ın serbest bırakıldıktan sonra annesiyle kavuşma anı boğazları düğümledi| Tolga Daşkıran: O kadında annemi gördüm

O ANLAR KAMERADA

Arkadaşına yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.