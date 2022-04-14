İstanbul için kırmızı alarm! Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama Deresi’nde endişe veren görüntü

TEDİRGİN EDİYOR

Dereden kaynaklı bir kokuya henüz maruz kalmadıklarını söyleyen Aktan, "Dereden kaynaklı bir kokuyla henüz karşılaşmadık. Bacalardan salınan dumanlar çok koku yapıyor. Bundan dolayı ağır bir kimyasal kokuya maruz kalıyoruz. Böceklenme, sineklenme gibi bir durumla henüz karşılaşmadık ama karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizi de doğal olarak tedirgin ediyor" dedi.

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