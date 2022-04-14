İstanbul için kırmızı alarm! Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde endişe veren görüntü
Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah renklerde akmaya başladı. Birçok fabrikanın ve yerleşim yerinin bulunduğu bölgede, kimyasal atıklar nedeniyle rengi değiştiği iddia edilen derenin çevresi de çocukların oyun alanı oldu.
İstanbul'da Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah tonlarda akıyor.
Çevresinde fabrikaların ve yerleşim yerlerinin bulunduğu derenin renk değişiminin tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Dere çevresinde İSKİ'nin ıslah çalışmaları da devam ediyor.
YEŞİL VE KIRMIZI AKTIĞI DA OLUYOR
1,5 yıldır derenin yakınında bulunan iş merkezinde çalıştığını belirten çevre sakinlerinden Göktuğ Aktan, "Özellikle son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte Ayamama Deresi üzerinde farklı renk değişiklikleri tespit ettik. Bölgede bulunan tekstil firmaları kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir renk değişiklikleri yaşanıyor.
Yeri geliyor mavi, lacivert, yeşil, kırmızı gibi gün içinde değişiklikler oluyor. Sonuçta bu dere Marmara Denizi'ne akan bir dere. Bölgede birçok iş yeri bulunuyor. Yakın bölgesinde de yerleşim yerleri bulunuyor. Bu konuda bir rahatsızlık hissettim" ifadelerini kullandı.
PARTİKÜL SOLUYORUZ
Derenin renklerinin değişmesinin yanı sıra bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çevreye çok fazla duman yayıldığını belirten Aktan, "Bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çok fazla duman yayılımıyla da karşılaşıyoruz. Açık havada çok fazla partikül soluduğumuzu düşünüyorum. Burada dumandan karşı taraftaki yolu bile göremeyecek vaziyete geldiğimiz oluyor" dedi.
ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ayamama Deresi'nin ıslah çalışmalarına da devam edildiğini belirten Aktan, "Çalışma derenin ıslah çalışması. Dereyi bulunduğu konumdan alıp diğer tarafa daha uygun bir vaziyette akmasını sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Bu çalışma yaklaşık 6-7 aydır var" diye konuştu.
TEDİRGİN EDİYOR
Dereden kaynaklı bir kokuya henüz maruz kalmadıklarını söyleyen Aktan, "Dereden kaynaklı bir kokuyla henüz karşılaşmadık. Bacalardan salınan dumanlar çok koku yapıyor. Bundan dolayı ağır bir kimyasal kokuya maruz kalıyoruz. Böceklenme, sineklenme gibi bir durumla henüz karşılaşmadık ama karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizi de doğal olarak tedirgin ediyor" dedi.
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