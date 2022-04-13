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Adana’da eski eşi Şükriye Gür’ü öldürüp, intihara teşebbüs eden zanlı tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Adana’da eski eşi Şükriye Gür’ü öldürüp, intihara teşebbüs eden zanlı tutuklandı

Adana’da kıskançlık sebebiyle eski eşini bıçakla katledip, intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi olduğu hastaneden çıkıp tutuklandı. Katil zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, “Kıskançlık krizine girdim. Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Nisan sabaha karşı Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde gerçekleşti.

"TEYZE ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK"

İddiaya göre 16 sene önce evlenen 32 yaşındaki Şükriye Gür, kendisini çok kıskanan ve şiddet uygulayan 41 yaşındaki eşi Ümit S.'den kısa süre önce boşandı. Ümit S., olay günü de evine gittiği eski eşine tekrar evlenmek istediğini söyledi. Zanlı, teklifini reddeden eşi Şükriye Gür ile tartışmaya başladı. Bu esnada Şükriye Gür saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa'ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" mesajını gönderdi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM KENDİMİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Tartışmanın büyümesiyle zanlı, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedikten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine Gür'ün yakınlarıyla irtibata geçen polis, sağlık ekipleriyle birlikte öğrenilen adrese gitti. İtfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve giren ekipler, Ümit S. ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zanlı ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"İLK BIÇAK DARBESİNDEN SONRA ŞOKA GİRDİM"

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şükriye Gür'ün cenazesi, Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda 1997'de vefat eden babası Ali Gür'ün kabrinin yanına hazırlanan mezara defnedildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

İfadesinde, eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını ileri sürerek, "Bunu görünce kıskançlık krizine girdim. Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülmeden önceki son mesajı yürek yaktı ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SON MESAJI YÜREK YAKTI
Acılı annenin feryadı boğazları düğümledi ACILI ANNENİN FERYADI BOĞAZLARI DÜĞÜMLEDİ
Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

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