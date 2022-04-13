Adana’da eski eşi Şükriye Gür’ü öldürüp, intihara teşebbüs eden zanlı tutuklandı

"TEYZE ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK"

İddiaya göre 16 sene önce evlenen 32 yaşındaki Şükriye Gür, kendisini çok kıskanan ve şiddet uygulayan 41 yaşındaki eşi Ümit S.'den kısa süre önce boşandı. Ümit S., olay günü de evine gittiği eski eşine tekrar evlenmek istediğini söyledi. Zanlı, teklifini reddeden eşi Şükriye Gür ile tartışmaya başladı. Bu esnada Şükriye Gür saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa'ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" mesajını gönderdi.