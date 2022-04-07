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Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

Kan donduran cinayet dün Adana'da gerçekleşti. 41 yaşındaki eski kocası Ümit Sevinç tarafından bıçaklanarak katledilen 3 çocuk sahibi 32 yaşındaki Şükriye Gür'ün cenazesi, babasının mezarının yanına toprağa verildi. Cenazede Şükriye Gür'ün acılı annesi Hürü Gür'ün "Kuzumu kurtaramadım" sözleri boğazları düğümledi.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:56
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Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

Kan donduran cinayet, geçen gün sabaha karşı Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde işlendi. 16 sene önce nikah masasına oturan Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kısa süre önce boşandı.

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Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

ÖNCE ŞÜKRİYE'Yİ ÖLDÜRDÜ, SONRA…

Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.

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Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu.

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Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

SON MESAJI YÜREK YAKTI

Adli Tıp Kurumu'na gelen Şükriye Gür'ün kuzeni Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55'te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa'ya, 'Teyze, ben Şükran. Bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek' mesajını attığını söyledi.