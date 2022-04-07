Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım

ÖNCE ŞÜKRİYE'Yİ ÖLDÜRDÜ, SONRA…

Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.