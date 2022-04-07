07 Nisan 2022, Perşembe
Şükriye Gür eski kocası tarafından katledildi! Annesinden yürek yakan feryat: Kuzumu kurtaramadım
Kan donduran cinayet dün Adana'da gerçekleşti. 41 yaşındaki eski kocası Ümit Sevinç tarafından bıçaklanarak katledilen 3 çocuk sahibi 32 yaşındaki Şükriye Gür'ün cenazesi, babasının mezarının yanına toprağa verildi. Cenazede Şükriye Gür'ün acılı annesi Hürü Gür'ün "Kuzumu kurtaramadım" sözleri boğazları düğümledi.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:56
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